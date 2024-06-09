В суботу ввечері та в неділю вранці росіяни обстрілювали Нікополь і Покровську громаду на Дніпропетровщині, є пошкодження.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину — Покровську громаду. Та після нічного затишшя, знову поновив терор району вранці. Цілив дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Удари прийшлися по самому Нікополю й Мирівській громаді», — йдеться в повідомленні.
За словами Сергія Лисака, пошкоджені комунальне підприємство, пʼять приватних будинків, гараж та лінія електропередач.
«Наслідки ще уточнюються», — додав голова ОВА.
Нагадаємо, минулої доби ворог знову атакував Куцурубську громаду Миколаївського району.
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В суботу ввечері та в неділю вранці росіяни обстрілювали Нікополь і Покровську громаду на Дніпропетровщині, є пошкодження.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину — Покровську громаду. Та після нічного затишшя, знову поновив терор району вранці. Цілив дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Удари прийшлися по самому Нікополю й Мирівській громаді», — йдеться в повідомленні.
За словами Сергія Лисака, пошкоджені комунальне підприємство, пʼять приватних будинків, гараж та лінія електропередач.
«Наслідки ще уточнюються», — додав голова ОВА.
Нагадаємо, минулої доби ворог знову атакував Куцурубську громаду Миколаївського району.