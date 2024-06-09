Наслідки обстрілу росіянами Дніпропетровської області / Фото: Дніпропетровська ОВА

В суботу ввечері та в неділю вранці росіяни обстрілювали Нікополь і Покровську громаду на Дніпропетровщині, є пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину — Покровську громаду. Та після нічного затишшя, знову поновив терор району вранці. Цілив дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Удари прийшлися по самому Нікополю й Мирівській громаді», — йдеться в повідомленні.

За словами Сергія Лисака, пошкоджені комунальне підприємство, пʼять приватних будинків, гараж та лінія електропередач.

«Наслідки ще уточнюються», — додав голова ОВА.

Наслідки обстрілу росіянами Дніпропетровської області / Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу росіянами Дніпропетровської області / Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, минулої доби ворог знову атакував Куцурубську громаду Миколаївського району.