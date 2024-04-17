Астрономи відкрили найбільшу зоряну чорну діру Чумацького Шляху. Фото: ESO/L Calçada

Астрономи відкрили найбільшу зоряну чорну діру в Чумацькому Шляху, яка утворилася внаслідок вибуху зірки всього за 2 тисячі світлових років від Землі.

Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.

Дослідники виявили чорну діру в останньому наборі даних, зібраних місією Gaia Європейського космічного агентства. Під час аналізу даних було помічено чітке коливання однієї із зірок у сузір'ї Орла, яке видно на літньому небі в північній півкулі. Рух вказував на те, що зірку тягне навколо себе чорна діра, яка в 33 рази масивніша за Сонце. Подальші спостереження за допомогою великого телескопа Європейської південної обсерваторії в чилійській пустелі Атакама підтвердили масу чорної діри і орбіту зорі, яка обертається навколо неї раз на 11,6 років.

— Тільки центральна чорна діра в Чумацькому Шляху є масивнішою за цю, — сказав доктор Паскуале Пануццо, астроном і член групи Gaia в Паризькій обсерваторії.

Вимірювання зорі-компаньйона не виявили жодних ознак того, що чорна діра мала матеріал, який вилетів під час зоряного вибуху, що свідчить про те, що вона утворилася задовго до того, як захопила зорю-супутника у своє потужне гравітаційне поле.

Зоряні чорні діри утворюються, коли масивні зірки колапсують наприкінці свого життя. У Чумацькому Шляху їх виявлено десятки, більшість з них важать приблизно в 10 разів більше маси Сонця. Найбільш вражаюча чорна діра Чумацького Шляху, Стрілець А, має сукупну масу в кілька мільйонів Сонць. Вона ховається в самому серці галактики і утворилася не від вибуху зірки, а в результаті колапсу величезних хмар пилу і газу.

У Чумацькому Шляху можуть існувати 100-метрові зоряні чорні діри, але, незважаючи на їхню величезну масу і потужні сили, які вони генерують, їх буває надзвичайно важко виявити.

— Більшість з них не мають зірок, що обертаються навколо них, тому вони майже невидимі для нас, — сказав Паскуале Пануццо.

Наступний транш даних Gaia має бути опублікований не раніше кінця 2025 року, але важливість відкриття спонукала міжнародну команду оприлюднити подробиці про чорну діру раніше, щоб астрономи могли вивчити її негайно.

Нагадаємо, космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував спіральну галактику IC 4633 в сузір’ї Апуса. У ній є активне галактичне ядро і триває зореутворення.