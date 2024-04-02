Влада субʼєкта РФ республіки Татарстан заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого стався вибух та є постраждалі, раніше повідомляли, що в Єлабузі збирають «Шахеди».

Про це повідомила «УП» з посиланням на владу Татарстану, російські ЗМІ та російські Telegram-канали.

«Сьогодні вранці на підприємства Татарстану в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушений. У Єлабузі, на жаль, є постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога», — зазначає влада Татарстану.

Повідомляється, що всі служби перебувають у підвищеній готовності.

У російських Telegram-каналах зʼявилося відео одного з ударів. На ролику видно, як дрон врізається в будівлю, внаслідок чого стається великий вибух, люди на передньому плані від переляку падають на землю.

За даними телеграм-каналу Baza, йдеться про пʼятьох постраждалих.

Зазначають, що в Єлабузі пошкоджень зазнав комплекс хостелів, який побудували для працівників особливої економічної зони (ОЕЗ) і студентів місцевого коледжу «Алабуга Політех» у 2022 році.

Невідомі дрони атакували підприємство в Татарстані, де виготовляли «Шахеди» / Фото: росЗМІ

Нагадаємо, нещодавні атаки дронів по території Росії призвели до зупинки роботи одразу трьох нафтопереробних заводів країни-агресора.

Внаслідок удару виникла пожежа на одному з найбільших у країні підприємств з переробки нафти — Рязанському заводі ПАТ «Роснефть» під Москвою. Невеликий Новошахтинський нафтопереробний завод на півдні Ростовської області та завод «Норсі» ПАТ «Лукойл» також було зупинено через атаку безпілотника.