Запуск ракети. Ілюстраційне фото

4 липня російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ворожої атаки сталося загоряння рослинності та побутових приміщень.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, загальний розмір шкоди екології складає 246 тисяч гривень.

За даними екологів, під час пожежі в атмосферу викинуто близько 80 тонн діоксиду вуглецю.

Нагадаємо, що в одеській прокуратурі почали розслідування по справі обстрілу припортовій інфраструктурі Одещини 10 липня в результаті якого загинули дві людини.

Раніше повідомлялось, що через пожежі, які виникли після обстрілів Очаківщини на початку липня, збитки екології склали понад 46 мільйонів гривень.