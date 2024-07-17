4 липня російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ворожої атаки сталося загоряння рослинності та побутових приміщень.
Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, загальний розмір шкоди екології складає 246 тисяч гривень.
За даними екологів, під час пожежі в атмосферу викинуто близько 80 тонн діоксиду вуглецю.
Нагадаємо, що в одеській прокуратурі почали розслідування по справі обстрілу припортовій інфраструктурі Одещини 10 липня в результаті якого загинули дві людини.
Раніше повідомлялось, що через пожежі, які виникли після обстрілів Очаківщини на початку липня, збитки екології склали понад 46 мільйонів гривень.
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4 липня російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ворожої атаки сталося загоряння рослинності та побутових приміщень.
Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, загальний розмір шкоди екології складає 246 тисяч гривень.
За даними екологів, під час пожежі в атмосферу викинуто близько 80 тонн діоксиду вуглецю.
Нагадаємо, що в одеській прокуратурі почали розслідування по справі обстрілу припортовій інфраструктурі Одещини 10 липня в результаті якого загинули дві людини.
Раніше повідомлялось, що через пожежі, які виникли після обстрілів Очаківщини на початку липня, збитки екології склали понад 46 мільйонів гривень.