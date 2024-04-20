У п’ятницю, 19 квітня, після атаки Ізраїлю на Іран, світові авіакомпанії з міркувань безпеки змінили маршрути польотів, скасували деякі рейси або перенаправили їх в інші аеропорти.
Деякі літаки повернули в пункти вильоту через закриття повітряного простору над Іраном та іранських аеропортів, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
Згідно з даними сайту відстеження польотів FlightRadar24, Іран закрив аеропорти в Тегерані, Ширазі та Ісфагані після атаки і на кілька годин заборонив польоти в західній частині свого повітряного простору. До 12:45 за місцевим часом аеропорти і повітряний простір були знову відкриті.
Перед відкриттям аеропортів авіакомпанія Flydubai повідомила, що скасувала свої п’ятничні рейси до Ірану, а один з попередніх рейсів повернувся до Дубаю.
Рейс авіакомпанії Iran Air з Риму до Тегерану був перенаправлений до Анкари (Туреччина), за даними Flightradar 24.
Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала всі рейси до Тель-Авіва і Ербіля до суботи і заявила, що буде літати в обхід повітряного простору Іраку протягом того ж періоду.
Emirates, Flydubai, Turkish Air, Wizz Air Abu Dhabi і Belavia були серед перевізників, які продовжували літати над частиною повітряного простору Ірану, що залишалася відкритою в перші години після, як показав Flightradar 24.
Закриття повітряного простору та аеропортів в Ірані ускладнило важкий тиждень для головного аеропорту Дубая, який постраждав після рекордної кількості опадів в ОАЕ. У п’ятницю аеропорт повідомив, що обмежить кількість рейсів, що прибувають, на два дні. За даними FlightRadar24, з вівторка було скасовано 1478 рейсів до Дубаю і назад, що становить близько 30% всіх рейсів.
Австралійська авіакомпанія Qantas Airways заявила в суботу, що змінює маршрути польотів між Пертом і Лондоном через занепокоєння щодо Близького Сходу, додавши зупинку для дозаправки в Сінгапурі, щоб уникнути повітряного простору Ірану. Тайванська авіакомпанія China Airlines заявила, що «продовжує приділяти увагу ситуації, розробляючи і плануючи найбільш прийнятні маршрути». Тайванська авіакомпанія EVA Air повідомила Reuters, що її рейси вже уникають повітряного простору Ірану.
Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. ЦАХАЛ заявляє про збиття 99% цілей і вже зараз відкриває повітряний простір.
Речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір країни. Усі вони були збиті над Іраком та Йорданією винищувачами союзників. Крилаті ракети також були збиті за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем. Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні, запевнив він.
Медики «Червоного щита Давида» заявили, що за допомогою після атаки звернулась 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Нетаньягу і оголосив про термінове скликання лідерів країн G7. Він заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану, повідомляє CNN.
Вранці в п'ятницю 19 квітня за місцевим часом Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.
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У п’ятницю, 19 квітня, після атаки Ізраїлю на Іран, світові авіакомпанії з міркувань безпеки змінили маршрути польотів, скасували деякі рейси або перенаправили їх в інші аеропорти.
Деякі літаки повернули в пункти вильоту через закриття повітряного простору над Іраном та іранських аеропортів, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
Згідно з даними сайту відстеження польотів FlightRadar24, Іран закрив аеропорти в Тегерані, Ширазі та Ісфагані після атаки і на кілька годин заборонив польоти в західній частині свого повітряного простору. До 12:45 за місцевим часом аеропорти і повітряний простір були знову відкриті.
Перед відкриттям аеропортів авіакомпанія Flydubai повідомила, що скасувала свої п’ятничні рейси до Ірану, а один з попередніх рейсів повернувся до Дубаю.
Рейс авіакомпанії Iran Air з Риму до Тегерану був перенаправлений до Анкари (Туреччина), за даними Flightradar 24.
Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала всі рейси до Тель-Авіва і Ербіля до суботи і заявила, що буде літати в обхід повітряного простору Іраку протягом того ж періоду.
Emirates, Flydubai, Turkish Air, Wizz Air Abu Dhabi і Belavia були серед перевізників, які продовжували літати над частиною повітряного простору Ірану, що залишалася відкритою в перші години після, як показав Flightradar 24.
Закриття повітряного простору та аеропортів в Ірані ускладнило важкий тиждень для головного аеропорту Дубая, який постраждав після рекордної кількості опадів в ОАЕ. У п’ятницю аеропорт повідомив, що обмежить кількість рейсів, що прибувають, на два дні. За даними FlightRadar24, з вівторка було скасовано 1478 рейсів до Дубаю і назад, що становить близько 30% всіх рейсів.
Австралійська авіакомпанія Qantas Airways заявила в суботу, що змінює маршрути польотів між Пертом і Лондоном через занепокоєння щодо Близького Сходу, додавши зупинку для дозаправки в Сінгапурі, щоб уникнути повітряного простору Ірану. Тайванська авіакомпанія China Airlines заявила, що «продовжує приділяти увагу ситуації, розробляючи і плануючи найбільш прийнятні маршрути». Тайванська авіакомпанія EVA Air повідомила Reuters, що її рейси вже уникають повітряного простору Ірану.
Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. ЦАХАЛ заявляє про збиття 99% цілей і вже зараз відкриває повітряний простір.
Речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір країни. Усі вони були збиті над Іраком та Йорданією винищувачами союзників. Крилаті ракети також були збиті за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем. Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні, запевнив він.
Медики «Червоного щита Давида» заявили, що за допомогою після атаки звернулась 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Нетаньягу і оголосив про термінове скликання лідерів країн G7. Він заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану, повідомляє CNN.
Вранці в п'ятницю 19 квітня за місцевим часом Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.