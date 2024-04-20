Авіакомпанії змінюють маршрути польотів після атаки Ізраїлю на Іран. Ілюстраційне фото: Рубрика

У п’ятницю, 19 квітня, після атаки Ізраїлю на Іран, світові авіакомпанії з міркувань безпеки змінили маршрути польотів, скасували деякі рейси або перенаправили їх в інші аеропорти.

Деякі літаки повернули в пункти вильоту через закриття повітряного простору над Іраном та іранських аеропортів, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Згідно з даними сайту відстеження польотів FlightRadar24, Іран закрив аеропорти в Тегерані, Ширазі та Ісфагані після атаки і на кілька годин заборонив польоти в західній частині свого повітряного простору. До 12:45 за місцевим часом аеропорти і повітряний простір були знову відкриті.

Перед відкриттям аеропортів авіакомпанія Flydubai повідомила, що скасувала свої п’ятничні рейси до Ірану, а один з попередніх рейсів повернувся до Дубаю.

Рейс авіакомпанії Iran Air з Риму до Тегерану був перенаправлений до Анкари (Туреччина), за даними Flightradar 24.

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала всі рейси до Тель-Авіва і Ербіля до суботи і заявила, що буде літати в обхід повітряного простору Іраку протягом того ж періоду.

Emirates, Flydubai, Turkish Air, Wizz Air Abu Dhabi і Belavia були серед перевізників, які продовжували літати над частиною повітряного простору Ірану, що залишалася відкритою в перші години після, як показав Flightradar 24.

Закриття повітряного простору та аеропортів в Ірані ускладнило важкий тиждень для головного аеропорту Дубая, який постраждав після рекордної кількості опадів в ОАЕ. У п’ятницю аеропорт повідомив, що обмежить кількість рейсів, що прибувають, на два дні. За даними FlightRadar24, з вівторка було скасовано 1478 рейсів до Дубаю і назад, що становить близько 30% всіх рейсів.

Австралійська авіакомпанія Qantas Airways заявила в суботу, що змінює маршрути польотів між Пертом і Лондоном через занепокоєння щодо Близького Сходу, додавши зупинку для дозаправки в Сінгапурі, щоб уникнути повітряного простору Ірану. Тайванська авіакомпанія China Airlines заявила, що «продовжує приділяти увагу ситуації, розробляючи і плануючи найбільш прийнятні маршрути». Тайванська авіакомпанія EVA Air повідомила Reuters, що її рейси вже уникають повітряного простору Ірану.

Атака Ірану на Ізраїлю. Що відомо?

Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. ЦАХАЛ заявляє про збиття 99% цілей і вже зараз відкриває повітряний простір.

Речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір країни. Усі вони були збиті над Іраком та Йорданією винищувачами союзників. Крилаті ракети також були збиті за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем. Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні, запевнив він.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що за допомогою після атаки звернулась 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Нетаньягу і оголосив про термінове скликання лідерів країн G7. Він заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану, повідомляє CNN.

Вранці в п'ятницю 19 квітня за місцевим часом Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.