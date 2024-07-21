Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві 21 липня. Фото «НикВести»

21 липня миколаївці вийшли на щотижневу акцію-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти.

Традиційно акція пройшла на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської в центрі міста, повідомляє кореспондент «НикВести».

Окрім рідних військовополонених та зниклих безвісти підтримати миколаївських воїнів вийшли просто не байдужі містяни та внутрішні переселенці.

Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві 21 липня. Фото «НикВести» Акція на підтримку військовополонених у Миколаєві 21 липня. Фото «НикВести»

Переселенка з тимчасово окупованого Маріуполя Наталія вийшла підтримати рідних полонених, які захищали її місто на початку повномасштабної війни.

— З моїх рідних у полоні нікого не має, мій чоловік військовий, він зараз на фронті, але я вирішила підтримати бригаду «Азов», які знаходяться зараз у полоні, тому що я вважаю, що я та багато маріупольців завдячують їм своїм життям. Я намагаюся виходити завжди, коли знаходжуся у місті, — сказала Наталія.

Наталія з Маріуполя прийшла підтримати військовополонених. Фото: «НикВести»

Тетяна — миколаївська студентка, яка також приходить на акцію, щоб підтримати рідних військовополонених. Дівчина вдруге поєдналася до ініціативи.

— Про таке потрібно нагадувати, у мене, на щастя, немає нікого у полоні, але я є частиною спільноти, яка повинна бути єдиною, я не можу бути відокремленою від інших людей. Хоча я не можу повною мірою зрозуміти сімʼї у яких є рідні в полоні, які загинули, я все ж вважаю за потрібне їх підтримувати і сприймати їхні горе, як своє, — сказала Тетяна.

Студентка Тетяна вдруге вийшла на акцію на підтримку полонених. Фото: «НикВести» Студентка Тетяна вдруге вийшла на акцію на підтримку полонених. Фото: «НикВести»

Людмила та її донька Надія щотижня виходять на акцію, третій рік поспіль чоловік Надії знаходиться в російському полоні. Перед початком повномасштабної війни Петро пішов служити за контрактом до 36 окремої бригади морської піхоти. Восени 2022 року чоловік потрапив у полон в Маріуполі на металургійному комбінаті імені Ілліча.

— Була звістка, що він у полоні, було два листа, а більше ніякої інформації ми про нього не знаємо. Серце розривається, душа кричить, тому що бачимо в яких умовах вони там знаходяться і складається враження, що нікому до них діла немає, — розповіла Людмила.

Зять Людмили 3-й рік в російському полоні. Фото: «НикВести»

Традиційно щонеділі на таких акціях на підтримку військовополонених у Миколаєві збирається близько 120-150 людей.

Нагадаємо, у середу, 17 липня вдалося звільнити з полону 95 українських воїнів, серед яких один миколаївський морпіх, що захищав Маріуполь.

Раніше, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що серед усіх українських полонених, які утримують в Російській Федерації, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Зокрема мова йде про морпіхів 36 бригади.