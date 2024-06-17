Фото: Пресслужба Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія»

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» вкотре завітала до Херсону з гуманітарним вантажем для місцевих лікарень та медиків. Таку допомогу від фонду місто отримує з перших днів деокупації.

Про це повідомляє пресслужба Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія».

Фото: Пресслужба Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Фото: Пресслужба Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Фото: Пресслужба Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія»

«Херсон та Херсонщина знаходяться в фокусі особливої уваги волонтерів Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія». Починаючи з перших днів звільнення міста від окупантів, команда «Надії» регулярно передає гуманітарні вантажі лікарням – це і новітнє медичне обладнання, і критична медицина, і витратні матеріали, і лікарські засоби. Після підриву греблі Каховської ГЕС волонтери «Надії» були тут серед перших – забезпечували жителів міста питною водою, продуктовими наборами, генераторами та човнами, одягом, кормом для тварин. Ми розуміємо всю складність ситуації для Херсону, який зазнає регулярних обстрілів. На місцеві лікарні припадає подвійне навантаження, адже медики рятують і поранених обстрілами цивільних, і наших захисників з передової, яких лікарі приймають чи не першими. Саме тому «Надія» докладає всіх зусиль, аби забезпечити лікарні Херсону всім необхідним, багато в чому підмінюючи в цьому плані роль держави, зусиль якої не вистачає на все. Робимо все, аби допомогти медикам рятувати життя людей та наблизити нашу перемогу», – зазначив Валерій Дубіль, перший заступник голови парламентського комітету з питань здоровʼя нації, який регулярно, в якості волонтера, приєднується до гуманітарних місій Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія».

Фото: Пресслужба Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія»

Цього разу волонтери «Надії» передали лікарням Херсону велику партію хірургічних інструментів, шовного матеріалу, засобів захисту та вітамінних комплексів американського виробництва. Такий вантаж отримали 5 лікарень міста.