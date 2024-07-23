Нардепи блокують трибуну у Верховній Раді, фото: Железняк

У Верховній Раді блокують внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише hromadske.

За його словами, на погоджувальній раді фракція «Слуга Народу» «разом із залишками ОПЗЖ» проголосували проти внесення цього питання на розгляд.

Нардепи блокують трибуну у Верховній Раді, фото: Гончаренко Нардепи блокують трибуну у Верховній Раді, фото: Гончаренко

А депутат Ярослав Железняк зазначив: низка народних обранців заявили, що після двох перших голосувань — про продовження воєнного стану та мобілізації — будуть блокувати трибуну через відмову коаліції ставити закон про УПЦ МП.

«І виглядає так, що це буде на декілька днів», — додав Железняк.

Железняк зазначив, що трибуна Верховної Ради заблокована депутатами, які вимагають розгляду закону проти УПЦ МП. Подальші засідання парламенту скасували. Наступні, за графіком, — вже в серпні.

Нагадаємо, у Миколаївській області продовжує функціонувати 191 церква Московського патріархату. Лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.