У Верховній Раді блокують внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише hromadske.
За його словами, на погоджувальній раді фракція «Слуга Народу» «разом із залишками ОПЗЖ» проголосували проти внесення цього питання на розгляд.
А депутат Ярослав Железняк зазначив: низка народних обранців заявили, що після двох перших голосувань — про продовження воєнного стану та мобілізації — будуть блокувати трибуну через відмову коаліції ставити закон про УПЦ МП.
«І виглядає так, що це буде на декілька днів», — додав Железняк.
Железняк зазначив, що трибуна Верховної Ради заблокована депутатами, які вимагають розгляду закону проти УПЦ МП. Подальші засідання парламенту скасували. Наступні, за графіком, — вже в серпні.
Нагадаємо, у Миколаївській області продовжує функціонувати 191 церква Московського патріархату. Лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.
Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
У Верховній Раді блокують внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише hromadske.
За його словами, на погоджувальній раді фракція «Слуга Народу» «разом із залишками ОПЗЖ» проголосували проти внесення цього питання на розгляд.
А депутат Ярослав Железняк зазначив: низка народних обранців заявили, що після двох перших голосувань — про продовження воєнного стану та мобілізації — будуть блокувати трибуну через відмову коаліції ставити закон про УПЦ МП.
«І виглядає так, що це буде на декілька днів», — додав Железняк.
Железняк зазначив, що трибуна Верховної Ради заблокована депутатами, які вимагають розгляду закону проти УПЦ МП. Подальші засідання парламенту скасували. Наступні, за графіком, — вже в серпні.
Нагадаємо, у Миколаївській області продовжує функціонувати 191 церква Московського патріархату. Лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.
Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.