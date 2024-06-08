Боротьба з «несанкціонованими» доріжками. Фото: КП "Миколаївські парки"

Фахівці комунального підприємства «Миколаївські парки» розповіли, як боряться з «доріжками», які прокладають містяни на бульварній частині по проспекту Центральному.

Про це повідомляє КП «Миколаївські парки».

Працівники культивували «несанкціоновані» доріжки на зелених зонах. Також зазначається, що роботи можуть провести повторно, якщо буде потреба.

Боротьба з «несанкціонованими» доріжками. Фото: КП "Миколаївські парки"

«Маємо надію, що такі дії збережуть бульварну частину у доглянутому вигляді та будуть спонукати людей переходити дорогу у дозволених для того місцях! Адже бульварна частина проспекту, це територія де містяни насолоджуються прогулянками та відпочинком», — йдеться у повідомленні підприємства.

Боротьба з «несанкціонованими» доріжками. Фото: КП "Миколаївські парки"

Боротьба з «несанкціонованими» доріжками. Фото: КП "Миколаївські парки"

Боротьба з «несанкціонованими» доріжками. Фото: КП "Миколаївські парки"

Нагадаємо, що до кінця року комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 1,5 мільйона гривень на прибирання 13 парків та скверів міста, а також вулиці Соборної.

також повідомлялося, що на роботи з корчування пнів у Миколаєві цьогоріч планують витратити 2 мільйони 466 тисяч гривень.