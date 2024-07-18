Застосунок Міноборони «Резерв+» / Фото: НикВести

Станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 мільйони громадян України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Резерв+ подолав позначку в 3,4 мільйона оновлень. З них 83 500 оновлень за кордоном. Відповідальні громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії», — зазначила вона.

Катерина Черногоренко додала, що у «Резерв+» залишається можливість оновити дані навіть після 16-го числа при першій авторизації. Для тих, хто раніше не користувався застосунком.

«Це дозволить отримати електронний військовий і не носити з собою папірці. Але пам’ятайте, що відповідальність за порушення закону не зникає», — додала заступниця міністра.

Нагадаємо, з 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни можуть тільки у ТЦК та за допомогою застосунку «Резерв+». У ЦНАПах це буде неможливо.