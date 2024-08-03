Миколаївці несуть питну воду у баклашках, фото: Олександр Медведенко

В Інгульському районі Миколаєва заплановано відключення водопостачання по трьом вилицям через виконання ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Так для виконання ремонтних робіт на вулиці Космонавтів, 148б буде припинено водопостачання на трьох вулицях.

Космонавтів 146 а, б, в, г; 148, 148а; 150, 152;

Новобузька 120, 128;

Квітнева 4а.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.

«Перепрошуємо за незручності», – додали у повідомлені.

Раніше повідомлялось, що Миколаїв отримає €7,2 млн від NEFCO на реконструкцію системи водопостачання у Корабельному районі.