В Інгульському районі Миколаєва заплановано відключення водопостачання по трьом вилицям через виконання ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Так для виконання ремонтних робіт на вулиці Космонавтів, 148б буде припинено водопостачання на трьох вулицях.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.
«Перепрошуємо за незручності», – додали у повідомлені.
Раніше повідомлялось, що Миколаїв отримає €7,2 млн від NEFCO на реконструкцію системи водопостачання у Корабельному районі.
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В Інгульському районі Миколаєва заплановано відключення водопостачання по трьом вилицям через виконання ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Так для виконання ремонтних робіт на вулиці Космонавтів, 148б буде припинено водопостачання на трьох вулицях.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.
«Перепрошуємо за незручності», – додали у повідомлені.
Раніше повідомлялось, що Миколаїв отримає €7,2 млн від NEFCO на реконструкцію системи водопостачання у Корабельному районі.