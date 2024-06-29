В Україні збільшують державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів.
Про це пише пресслужба Мінекономіки.
Державне замовлення на окремі спеціальності збільшили, щоб відповідати потребам ринку праці. Зараз він потребує фахівців у сфері безпеки та оборони, у медицині, будівництві, логістиці.
Ось на що збільшують держзамовлення:
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий додав, що завдання його міністерства — створити щільний звʼязок у ланцюжку освіта — економіка — ринок праці.
Нагадаємо, що у 2024 році на вступ до магістратури та аспірантури зареєструвалася рекордна кількість осіб — понад 200 тисяч.
В Україні збільшують державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів.
Про це пише пресслужба Мінекономіки.
Державне замовлення на окремі спеціальності збільшили, щоб відповідати потребам ринку праці. Зараз він потребує фахівців у сфері безпеки та оборони, у медицині, будівництві, логістиці.
Ось на що збільшують держзамовлення:
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий додав, що завдання його міністерства — створити щільний звʼязок у ланцюжку освіта — економіка — ринок праці.
Нагадаємо, що у 2024 році на вступ до магістратури та аспірантури зареєструвалася рекордна кількість осіб — понад 200 тисяч.