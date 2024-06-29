Ілюстраційне фото

В Україні збільшують державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

Державне замовлення на окремі спеціальності збільшили, щоб відповідати потребам ринку праці. Зараз він потребує фахівців у сфері безпеки та оборони, у медицині, будівництві, логістиці.

Ось на що збільшують держзамовлення:

за галузями: «Охорона здоровʼя» на 1 112 людей, «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» — на 640;

за спеціальностями: «Медицина» на 523 людини, «Терапія та реабілітація» на 314 людей, «Медична психологія» на 90 людей, «Технології медичної діагностики та лікування» на 44 людини.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий додав, що завдання його міністерства — створити щільний звʼязок у ланцюжку освіта — економіка — ринок праці.

Нагадаємо, що у 2024 році на вступ до магістратури та аспірантури зареєструвалася рекордна кількість осіб — понад 200 тисяч.