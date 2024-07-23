Українська влада веде певний діалог із Молдовою щодо повернення українських громадян призовного віку, які виїхали за кордон.

Про це повідомив посол України в Молдові Марко Шевченко, цитує видання NewsMaker.

За його словами, вирішити цю проблему складно, оскільки немає достовірної статистики щодо кількості таких громадян, які потрапили на територію Молдови.

Шевченко зазначив, що існує ще кілька питань, на які він не може отримати відповідь. Він пояснив, що люди, які незаконно перетнули кордон, можуть подати заяву про отримання притулку і отримати захист за міжнародною конвенцією про притулок.

«Але уряд Молдови надає притулок лише 90 людям із цих 100 (умовне число, — прим.). У зв'язку із цим у мене питання — а де решта 10, яким Молдова не вважала за можливе надати притулок? Їх затримали? Ні. Вони повернулися додому? Ні. Вони або просто залишаються на території Молдови, або їдуть далі», — наголосив посол.

Посадовець вважає, що ця ситуація вказує на проблеми, які необхідно вирішувати. Шевченко зазначив, що в розмовах зі своїми молдовськими колегами обговорює питання про те, що робити з тими, кому країна відмовила в наданні притулку.

Нагадаємо, з 23 квітня українські консульства за кордоном тимчасово не приймають документи від громадян України призовного віку.