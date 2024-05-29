Діти, які відправились на відпочинок до Закарпаття від БФ «Мрія»

В Миколаєві відкрилося представництво благодійної організації «Українська фундація «Мрія», які надають допомогу родинам українських військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти чи потрапили у полон.

Про це повідомили у прес-службі благодійного фонду.

Першим проєктом новоствореного представництва стала участь дітей з Миколаївщини в програмі фундації «Літо без війни». Група дітей вирушила на відпочинок до Закарпаття, а дорогою вони завітали до Одеси, де об’єдналися з одеською та хмельницькою групами.

У першому заїзді табору візьмуть участь більше 300 дітей зі всієї України.

— Програму «Літо без війни» для дітей з родин полонених, зниклих безвісти і полеглих захисників було запущено минулого року. Старт був вдалим, адже для багатьох родин участь у ній дала сили жити далі, втілювати в життя плани і мрії. В цьому році до програми долучилася і Миколаївщина, що буде дуже корисно для наших дітей, яка пережила багато складних і трагічних моментів за роки війни, – зазначив керівник Миколаївського представництва Ігор Чайковський.