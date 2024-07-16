Миколаївці скаржаться на стан дитячого майданчика в Інгульському районі по вулиці Свиридова, 7. За словами місцевих жителів, діти травмуються через занедбану територію.

Про це написала жителька мікрорайону Світлана Олейниченко у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

— Дитячий майданчик у жахливому стані. Діти там падають щодня, розбивають коліна та лікті, шишки набивають. Також стирчать залізні штирі та арматура. Вживіть заходи, будь ласка, бо гуляти там небезпечно, — зазначає Світлана.

Жінка також опублікувала фотографії майданчика. На них видно, що дитячий майданчик давно не оновлювався, фарба облізла, доріжки у жахливому стані.

Занедбаний майданчик в Інгульському районі. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Занедбаний майданчик в Інгульському районі. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Занедбаний майданчик в Інгульському районі. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Нагадаємо, що у Миколаєві батьки скаржаться на занедбаний дитячий майданчик в парку Юність по проспекту Богоявленському.

Також, миколаївці скаржаться на стан ігрового майданчика біля турецького фонтану, який розташований знаходиться у яхт-клубі. Комунальники пообіцяли його відновити протягом двох місяців.