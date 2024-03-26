До українських лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторій, перинатальних центрів та онкологічних диспансерів надійде 73 генератори потужністю 10,8-240 кВТ для безперебійної роботи за умов можливих відключень електроенергії.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Обладнання закуплене у рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні».
Генератори розподілені до 15 областей та міста Києва. Миколаївщини серед цих регіонів немає. В МОЗ зазначили, що наразі процес постачання обладнання до медзакладів України триває відповідно до актуальних потреб кожної області.
Генератори передадуть до Тернопільської, Рівненської, Чернігівської, Харківської, Хмельницької, Волинської, Івано-Франківської, Вінницької, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Житомирської, Львівської областей.
«Враховуючи постійні атаки та обстріли Росії енергетичної інфраструктури України, забезпечення закладів охорони здоров’я генераторами дасть змогу лікарням працювати безперебійно за будь-яких критичних умов. Таке обладнання здатне забезпечити повноцінну роботу медзакладів в умовах знеструмлення. Генератори спрацьовуватимуть автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу», — йдеться у повідомленні.
Зараз для безперебійної роботи медзаклади України мають 11 тисяч 139 генераторів, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.
Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Миколаївщина забезпечена генераторами та має запас потужності, який утричі перевищує потреби в електроенергії.
До українських лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторій, перинатальних центрів та онкологічних диспансерів надійде 73 генератори потужністю 10,8-240 кВТ для безперебійної роботи за умов можливих відключень електроенергії.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Обладнання закуплене у рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні».
Генератори розподілені до 15 областей та міста Києва. Миколаївщини серед цих регіонів немає. В МОЗ зазначили, що наразі процес постачання обладнання до медзакладів України триває відповідно до актуальних потреб кожної області.
Генератори передадуть до Тернопільської, Рівненської, Чернігівської, Харківської, Хмельницької, Волинської, Івано-Франківської, Вінницької, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Житомирської, Львівської областей.
«Враховуючи постійні атаки та обстріли Росії енергетичної інфраструктури України, забезпечення закладів охорони здоров’я генераторами дасть змогу лікарням працювати безперебійно за будь-яких критичних умов. Таке обладнання здатне забезпечити повноцінну роботу медзакладів в умовах знеструмлення. Генератори спрацьовуватимуть автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу», — йдеться у повідомленні.
Зараз для безперебійної роботи медзаклади України мають 11 тисяч 139 генераторів, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.
Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Миколаївщина забезпечена генераторами та має запас потужності, який утричі перевищує потреби в електроенергії.