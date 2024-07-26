Археологічна памʼятка Херсонес таврійських у Криму. Фото для ілюстрації

Україна повинна якнайшвидше внести всі об'єкти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і зонах, де тривають бойові дії, до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це допоможе збільшити суми репарацій від РФ.

Про це заявила Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, лідер партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Також завдяки цьому Україні буде легше юридично довести завдану шкоду культурній спадщині України, включаючи знищення пам'яток світового значення, таких як Херсонес у Криму.

Наразі відомо, що окупаційна влада планує побудувати новобудову та так званий «історично-археологічний парк» на місці знищеного античного та візантійського міста-держави Херсонес Таврійський. Олена Шуляк пояснила, що без внесення цієї пам'ятки до Реєстру, який підтверджує її статус, Україна не зможе на міжнародному рівні довести завдану їй шкоду.

«Звісно, це має відбувалися виключно у цифровому форматі, що якраз і можливо завдяки «єПам‘ятці». Тому сьогодні надважливо оцифровувати документи з території бойових дій - не всі архіви зуміли вивезти і зрештою паперові документи легко знищити. Відповідно, якщо інформація про стан пам'ятки буде у нас у цифровому форматі, у нас буде можливість відновити обʼєкт до того стану, як окупаційний режим її знищив», — сказала вона.

Нагадаємо, росіяни повністю знищили єдину автентичну пам’ятку світового значення «Херсонес Таврійський», що знаходиться у анексованому Криму. У 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни та колони. Більшу частину знайдених артефактів — фрески, посуд, предмети побуту, ікони вивезли до російських музеїв.