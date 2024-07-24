Закордонний паспорт України. Фото для ілюстрації

З 24 липня 2024 року закордонні представництва ДП «Документ» знову почали приймати заяви на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба паспортного сервісу.

Однак, чоловіки, які бажають скористатися послугами, повинні верифікуватися через офіційний додаток МОУ «Резерв+» за допомогою QR-коду. Обов'язковою умовою є наявність дійсних військово-облікових документів.

Заявки на оформлення паспортних документів можна подати в Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

Нагадаємо, у квітні цього року уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років.