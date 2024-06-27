Правоохоронці затримали двох миколаївців, які виготовляли фіктивні документи про зняття чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.
Про це повідомили у Службі безпеки України в Миколаївській області.
За даними слідства, 20 та 22-річнні миколаївці організували схему з надання послуг чоловікам призивного віку ухилятися від проходження військової служби. Один із чоловіків підшукував «клієнтів», інший — домовлявся з посадовцями лікарень про прийняття рішення щодо встановлення ІІ групи інвалідності, що в подальшому надавало можливість військовозобовʼязаному знятися з обліку та перетнути державний кордон.
Свої послуги вони оцінили у 15 тисяч доларів, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Як зазначили у поліції Миколаївської області, після отримання останньої частини грошей — 3 тисячі доларів, правоохоронці затримали чоловіків та оголосили їм про підозру за частиною 3 статті 369-2 КК України. Їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі суд обрав чоловікам цілодобовий домашній арешт.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.
Правоохоронці затримали двох миколаївців, які виготовляли фіктивні документи про зняття чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.
Про це повідомили у Службі безпеки України в Миколаївській області.
За даними слідства, 20 та 22-річнні миколаївці організували схему з надання послуг чоловікам призивного віку ухилятися від проходження військової служби. Один із чоловіків підшукував «клієнтів», інший — домовлявся з посадовцями лікарень про прийняття рішення щодо встановлення ІІ групи інвалідності, що в подальшому надавало можливість військовозобовʼязаному знятися з обліку та перетнути державний кордон.
Свої послуги вони оцінили у 15 тисяч доларів, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Як зазначили у поліції Миколаївської області, після отримання останньої частини грошей — 3 тисячі доларів, правоохоронці затримали чоловіків та оголосили їм про підозру за частиною 3 статті 369-2 КК України. Їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі суд обрав чоловікам цілодобовий домашній арешт.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.