Двох миколаївців підозрюють у виготовленні фіктивних довідок про інвалідність / Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Правоохоронці затримали двох миколаївців, які виготовляли фіктивні документи про зняття чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.

Про це повідомили у Службі безпеки України в Миколаївській області.

За даними слідства, 20 та 22-річнні миколаївці організували схему з надання послуг чоловікам призивного віку ухилятися від проходження військової служби. Один із чоловіків підшукував «клієнтів», інший — домовлявся з посадовцями лікарень про прийняття рішення щодо встановлення ІІ групи інвалідності, що в подальшому надавало можливість військовозобовʼязаному знятися з обліку та перетнути державний кордон.

Свої послуги вони оцінили у 15 тисяч доларів, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Як зазначили у поліції Миколаївської області, після отримання останньої частини грошей — 3 тисячі доларів, правоохоронці затримали чоловіків та оголосили їм про підозру за частиною 3 статті 369-2 КК України. Їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі суд обрав чоловікам цілодобовий домашній арешт.

Двох миколаївців підозрюють у виготовленні фіктивних довідок про інвалідність / Фото: Нацполіція у Миколаївській області Двох миколаївців підозрюють у виготовленні фіктивних довідок про інвалідність / Фото: СБУ у Миколаївській області

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.