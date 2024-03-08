Біля села Себине, що Миколаївщині, два чоловіка порушивши правила рибальства незаконно виловлювали у Південному Бузі сітками рибу.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

За даними інспекторів, рибалки, застосовуючи сітки, виловили 26 карасів, два окуня та одного ляща. Розмір нанесених збитків — понад 49 тисяч гривень.

На порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 КУпАП, матеріали справи направлять до суду.

Незаконний вилов риби на Миколаївщині / Фото: Держекоінспекція Незаконний вилов риби на Миколаївщині / Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка викрили чоловіка, який на човні здійснив незаконний вилов риби.