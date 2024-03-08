Біля села Себине, що Миколаївщині, два чоловіка порушивши правила рибальства незаконно виловлювали у Південному Бузі сітками рибу.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.
За даними інспекторів, рибалки, застосовуючи сітки, виловили 26 карасів, два окуня та одного ляща. Розмір нанесених збитків — понад 49 тисяч гривень.
На порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 КУпАП, матеріали справи направлять до суду.
Нагадаємо, правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка викрили чоловіка, який на човні здійснив незаконний вилов риби.
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Біля села Себине, що Миколаївщині, два чоловіка порушивши правила рибальства незаконно виловлювали у Південному Бузі сітками рибу.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.
За даними інспекторів, рибалки, застосовуючи сітки, виловили 26 карасів, два окуня та одного ляща. Розмір нанесених збитків — понад 49 тисяч гривень.
На порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 КУпАП, матеріали справи направлять до суду.
Нагадаємо, правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка викрили чоловіка, який на човні здійснив незаконний вилов риби.