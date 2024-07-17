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В Миколаївському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомили про затримку в оновленні даних військовозобов’язаних осіб.

За інформацією пресслужби причиною є постійні відключення електроенергії та порушення в роботі інтернету.

Попри ці перебої, вся надана інформація вже зафіксована в картках військовозобов’язаних солдатсько-сержантського та офіцерського складу. Проте оператори системи «Оберіг» не встигають оперативно оновлювати дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Військовозобов’язаних просять не хвилюватися: попри перебої з електроенергією, вся надана інформація обов’язково буде внесена до електронного реєстру. Оновлення даних триває безперервно, і всі зміни будуть враховані.

Нагадаємо, що у вівторок, 16 липня, в останній день оновлення військово-облікових даних, біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Києві утворилися величезні черги з чоловіків.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

Крім того, з 25 червня у Миколаєві військовозобов'язані можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.