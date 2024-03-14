Правоохоронці розшукали дівчат, які зникли 11 березня у Южноукраїнську.

Дівчат повернули до навчального закладу, повідомили у Поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, на розшук зниклих був задіяний увесь особовий склад відділення поліції. У результаті виявилось, що дівчата всі ці дні перебували у Дніпрі та не бажали повертатись додому.

Поліцейським втікачки розповіли, що уже знайшли роботу та вирішили розпочати «нове життя» у мегаполісі. Наразі з ними все гаразд, протиправних дій відносно них скоєно не було.

Нагадаємо, 8-річна Ангеліна Чугай з Баштанського району на Миколаївщині зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові.

Зʼясувалося, що дитину викрав співмешканець її бабусі та тримав у викопаному в землі бункері. Цього ж дня чоловіка затримали, відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.

Центральний районний суд взяв під варту чоловіка, за підозрою у викраденні 8-річної дівчинки.