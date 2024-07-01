Генеральний штаб Збройних сил України / Фото з відкритих джерел

Відсьогодні Генеральний штаб Збройних сил України надаватиме оперативну інформацію щодо російського вторгнення тричі на добу. До цього дані про ситуацію на передовій публікували п’ять разів на день.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, цитує РБК-Україна.

— Генштаб ЗСУ сьогодні дійсно переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та ситуацію в зоні бойових дій. Щоденно о 8 ранку на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати підсумкове зведення про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів за минулу добу, — заявив він.

Андрій Ковальов також закликав українців вмикати телемарафон кожного буднього дня о 08:00, оскільки речники Генштабу надаватимуть оперативну інформацію про перебіг бойових дій та втрати окупантів.

— Вдень на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати проміжне зведення щодо поточної ситуації на фронті станом на 16:00. Наприкінці доби на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати зведення із загальною ситуацією на поточну добу станом на 22:00, — пояснив речник Генштабу.

Він додав, що за потреби Генеральний штаб публікуватиме окремі експрес-повідомлення про знакові події, пов'язані з відсіччю збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що українські оборонці вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування російських безпілотників «Shahed».