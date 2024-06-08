На Миколаївщині у субота, 8 червня з 16 години і до кінця доби заплановано відключення черг графіку погодинних відключень (ГПВ).
Про це повідомляє «Миколаївобленерго»
Якщо нічого не зміниться, розпорядок знеструмлення такий:
«Заживлення не миттєве - це технологічний процес, що потребує певного часу, прохання з терплячістю ставитися до ситуації — ми робимо, що в наших силах, аби повертати вам світло якнайшвидше», — додали на «Миколаївобленерго».
Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.
Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
На Миколаївщині у субота, 8 червня з 16 години і до кінця доби заплановано відключення черг графіку погодинних відключень (ГПВ).
Про це повідомляє «Миколаївобленерго»
Якщо нічого не зміниться, розпорядок знеструмлення такий:
«Заживлення не миттєве - це технологічний процес, що потребує певного часу, прохання з терплячістю ставитися до ситуації — ми робимо, що в наших силах, аби повертати вам світло якнайшвидше», — додали на «Миколаївобленерго».
Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.
Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.