На Миколаївщині з 11:00 змінюють графіки погодинних відключень. Без світла одночасно буде чотири черги.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго»
З 11 години мусимо застосовувати одночасно чотири черги ГПВ.
Зазначається, що надійшло розпорядження від «Укренерго». Новий графік виглядатиме так:
В почерговому розрізі:
1 черга: 02:00 - 06:00
08:00 - 12:00
14:00 - 18:00
20:00 - 22:00
2 черга: 02:00 - 06:00
11:00 - 12:00
14:00 - 18:00
20:00 - 24:00
3 черга: 00:00 - 02:00
04:00 - 08:00
10:00 - 14:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
4 черга: 00:00 - 02:00
04:00 - 08:00
10:00 - 14:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
5 черга: 00:00 - 04:00
06:00 - 10:00
12:00 - 16:00
18:00 - 22:00
6 черга: 00:00 - 04:00
06:00 - 10:00
12:00 - 16:00
18:00 - 22:00
Нагадаємо, що за словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, НЕК «Укренерго» не обговорювало з Миколаєвом плани щодо змін у графіках відключень електроенергії або їх повної відміни через те, що регіон є прифронтовим.
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.
Пізніше Віталій Кім заявив, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.
15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України.
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На Миколаївщині з 11:00 змінюють графіки погодинних відключень. Без світла одночасно буде чотири черги.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго»
З 11 години мусимо застосовувати одночасно чотири черги ГПВ.
Зазначається, що надійшло розпорядження від «Укренерго». Новий графік виглядатиме так:
В почерговому розрізі:
1 черга: 02:00 - 06:00
08:00 - 12:00
14:00 - 18:00
20:00 - 22:00
2 черга: 02:00 - 06:00
11:00 - 12:00
14:00 - 18:00
20:00 - 24:00
3 черга: 00:00 - 02:00
04:00 - 08:00
10:00 - 14:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
4 черга: 00:00 - 02:00
04:00 - 08:00
10:00 - 14:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
5 черга: 00:00 - 04:00
06:00 - 10:00
12:00 - 16:00
18:00 - 22:00
6 черга: 00:00 - 04:00
06:00 - 10:00
12:00 - 16:00
18:00 - 22:00
Нагадаємо, що за словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, НЕК «Укренерго» не обговорювало з Миколаєвом плани щодо змін у графіках відключень електроенергії або їх повної відміни через те, що регіон є прифронтовим.
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.
Пізніше Віталій Кім заявив, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.
15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України.