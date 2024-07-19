Правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації Херсона працював на Сальдо. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали жителя Херсона, який співпрацював з РФ при тимчасовій окупації міста та працював на колаборанта Володимира Сальдо. Йому загрожує до 12 років за ґратами.

Як повідомляє пресслужба СБУ, зловмисником виявився 55-річний керівник однієї з районних організацій міської «Спілки ветеранів Афганістану». Після захоплення обласного центру він добровільно запропонував РФ свою допомогу у війні проти України.

Зазначається, що він увійшов до групи активістів під керівництвом Сальдо, які публічно виступали на підтримку кремля від імені місцевих жителів та громадських організацій.

Правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації Херсона працював на Сальдо. Фото: СБУ

Крім того, під час окупації він працював разом з очільником «департаменту зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики» місцевої окупаційної адміністрації РФ.

За даними слідства, у липні 2022 року колаборант був одним з головних учасників проросійського форуму, де він закликав приєднати регіон до складу РФ. Пізніше пропагандисти подали його виступ як думку місцевої громади.

Правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації Херсона працював на Сальдо. Фото: СБУ

Після деокупації Херсона колаборант намагався приховатися, щоб уникнути правосуддя.

Наразі він перебуває під вартою. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, жителя Миколаївщини підозрюють у передачі Росії інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та заклики ухилятися від мобілізації.