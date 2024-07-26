Інспектори з паркування у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада

У Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Водіїв штрафуватимуть за порушення розділу 15 ПДР України (Зупинка і стоянка).

«Основна мета цієї роботи – не штрафи, а покращення паркувального простору та профілактика порушень Правил дорожнього руху. Відповідно до законодавства, інспектори мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення правил зупинки, стоянки, паркування, несплату послуг та зупинку на місцях для електромобілів», — йдеться у повідомленні.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.