Володимир Зеленський. Фото: ОП Американський журналіст Такер Карлсон написав, що невдовзі візьме інтервʼю у президента України Володимира Зеленського.

Але речник президента Сергій Никифоров заявив, що глава держави не даватиме інтервʼю колишньому американському телеведучому.

«Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає», — зазначив він.

Відомо, що у лютому Такер Карлсон провів інтерв’ю з Володимиром Путіном. Протягом двох годин російський президент розповідав журналісту про нібито державний переворот в Україні у 2014 році, а також вкотре наголосив, що «Росія війну не починала» і його держава «бореться з колективним Заходом».

Карлсон стверджує, що намагався запросити Зеленського на інтерв’ю протягом двох років, а «особливо активно» — після інтерв’ю Карлсона з президентом РФ Путіним у лютому. Про це він написав 4 липня у мережі X.

«Здається, ми отримали інтерв’ю Зеленського. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі», — пояснив свою думку журналіст.

Він не уточнив, коли може вийти інтерв’ю із українським президентом, зазначивши: «Сподіваємось, скоро».

Раніше Такер Карлсон розповідав, що нібито кілька разів надсилав запит до президента України з проханням про інтерв’ю. Той начебто проігнорував його.

Нагадаємо, як раніше Володимир Зеленский у інтерв'ю Cinque minuti пояснив, чому проведення виборів під час війни неможливо зробити.