Співачка Еден Гола, яка мала представити Ізраїль на Євробаченні у 2024 році

Ізраїль погодився змінити текст пісні October Rain у виконанні співачки Еден Голан, яку подав на цьогорічний пісенний конкурс «Євробачення». Країну могли не допустити до участі через натяк на напад палестинського угруповання ХАМАС.

Про це пише BBC.

Раніше організатори заблокували пісню через порушення правил політичної нейтральності. Ізраїльський мовник Kan заявив, що не змінюватиме текст пісні, назва якої з англійської перекладається як «Жовтневий дощ».

У пісні є, зокрема, такі рядки: «Усі вони були хорошими дітьми, кожен із них» та «Хто сказав вам, що хлопчики, не плачуть; години й години; і квіти; життя — не гра для боягузів». Також сама згадка про жовтень може вказувати на напад ХАМАСу, який стався якраз 7 жовтня.

Однак президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ закликав зробити «необхідні коригування», щоб Ізраїль міг взяти участь у шоу. Він пояснив, що «саме в той час, коли ненависники намагаються придушити й бойкотувати Ізраїль», потрібно «підвищити свій голос» на міжнародних майданчиках.

Наразі обирають між October Rain та піснею Dance Forever, яка посіла друге місце. Телекомпанія заявила, що зв’язалася з авторами обох пісень і попросила їх «переробити тексти, зберігши водночас творчу свободу».

Нагадаємо, що Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» представлять співачки Alyona и Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».