Харків / Фото з відкритих джерел

Для захисту Харкова від російських обстрілів місту потрібна найсучасніша система ППО.

Про це заявив мер Ігор Терехов в інтервʼю РБК-Україна.

За його словами, дозвіл Заходу на удари по території РФ дозволив знищити установки С-300/С-400, які обстрілювали Харків.

«Після цього, звісно, трохи поменшало обстрілів міста. Але сьогодні росіяни переважно обстрілюють нас ФАБами і КАБами, і з цим теж потрібно щось робити. Нам потрібна найсучасніша система протиповітряної оборони, бо сказати, що один або два Patriot вирішать всі наші питання — не можна. Ціла система потрібна, щоби вона була побудована для захисту неба над Харковом, це вкрай необхідно», — наголосив очільник міста.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що наразі триває робота над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на область. Цей план можуть реалізувати до середини осені цього року.