Пошкоджений ракетним ударом будинок на вулиці Адміральська, 32 в Миколаєві

На Херсонщині хочуть побудувати модульний завод з переробки будівельного сміття.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін після зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

Олександр Прокудін зазначив, що під час розмови обговорили напрямки взаємодії, зокрема — в управлінні відходами. Також він додав, що у спільному проекті з ПРООН Херсонщина отримала 41 одиницю техніки для розчищення завалів.

Олександр Прокудін та Кунінорі Мацуда. Фото: Facebook

«Японія має колосальний досвід у цьому питанні. Це підтверджується і участю у спільному проекті з ПРООН, в рамках якого Херсонщина отримала 41 одиницю техніки для розчищення завалів. Постійні російські обстріли стали причиною тисяч тонн відходів, що залишаються внаслідок руйнувань. Вони потребують правильної утилізації. Тому у планах — відкрити модульний завод з переробки будівельного сміття. Таким чином вирішується не лише екологічне питання. З відходів можна отримувати щебінь, пісок, цемент. Ці матеріали повторно використовуватимуться для відбудови зруйнованих об’єктів», — розповів Олександр Прокудін.

Крім того, Японія планує підтримати Херсонщину у технічному забезпеченні та навчанні саперів, які розміновуватимуть території.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водочас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Читайте також статтю «НикВести» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами»

Нагадаємо, що у 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель