Ілюстраційне фото з відкритих джерел

В Україні наразі відомо про понад 2 тисячі 23 дітей, постраждалих через російську агресію. З них 561 дитина загинула, понад 1462 — зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Вказується, що найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 564, Харківській — 406, Херсонській — 155, Дніпропетровській — 158, Київській — 131, Запорізькій — 121.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що 14 липня стався обстріл Мирнограда на Донеччині, внаслідок якого була поранена 16-річна дівчинка.

Також двоє дітей — дев’ятирічний хлопчик і 14-річна дівчинка зазнали поранень у Будах на Харківщині 13 липня. Того ж дня 16-річна дівчинка була поранена через російський обстріл села Чорнобаївка на Херсонщині, 11 річний хлопчик — через ракетний удар по селищу Чорноморське Одеської області.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз допоможе повертати українських дітей, незаконно вивезених на територію Росії.