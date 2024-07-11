Українські військові. Фото з відкритих джерел.

Декілька тисяч осіб вже зареєструвалися для участі у новому добровольчому військовому підрозділі в Польщі, який назвали «Український легіон».

Про це сказав міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський на заході NATO Public Forum у межах саміту Альянсу у Вашингтоні, пише «Інтерфакс-Україна»

За його словами, зараз у Польщі проживає до мільйона українців обох статей і багато з них готові служити. Тому там починають готувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців.

«І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими», – зазначив Радослав Сікорський.

Він додав, що Польща займатиметься навчанням та екіпіруванням, щоб згодом добровольців відправити до України як підрозділ, але з правом повернення до Польщі після проходження ротації.

Нагадаємо, як у Міноборони пояснили, чому не підтримують продовження терміну оновлення даних.