Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, фото: «НикВести»

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що міська рада переклала на нього відповідальність за перейменування вулиць міста.

Про це він сказав у відео в своєму телеграм-каналі, пишуть «НикВести».

Слід зазначити, що процесом перейменування вулиць займалась топонімічна комісія Миколаївської міської ради. Дедлайн для місцевих рад був встановлений до 27 січня 2024 року. Однак Миколаїв за цей період не встиг прийняти відповідного рішення. Відповідно до закону, наразі це право перейшло до голови обласної військової адміністрації.

Це раніше озвучив журналістам Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. При цьому він зауважив, що місто не прострочило цю процедуру, а втратило на це право.

Віталій Кім зокрема підкреслив, що тепер назви вулиць будуть змінені так, як він вважає за потрібне.

— Я не хотів би, щоб перекладали відповідальність. Я спочатку сказав місцевому самоврядуванню, що у вас є терміни, є повноваження, будь ласка, робіть, приймайте рішення. Якщо ні, приходьте до мене. Та я зроблю так, як я вважаю за потрібне, — заявив Віталій Кім.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

Також читайте статтю «НикВести» — «Перейменування вулиць Миколаєва: хто, як та чому це робить? Пояснюємо».