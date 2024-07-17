Рекреаційна зона "Намив" в Миколаєві, фото: «НикВести»

У Миколаєві перевірили якість води на пляжах та у місцях купання людей. У трьох локаціях фахівці виявили перевищення вмісту у воді лактозопозитивних кишкових паличок.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Фахівці відібрали проби в районах пляжів та рекреаційної зони 8 липня. За результатами лабораторних досліджень, показник індексу лактозопозитивних кишкових паличок перевищує показники епідемічної безпеки в:

районі пляжу «Стрілка» — в 2,2 рази,

районі пляжу «Чайка» — в 4,8 рази,

районі рекреаційної зони «Намив» — в 4,8 рази.

Також в центрі контролю та профілактики хвороб додають, що патогенні мікроорганізми не виявлені.

Зазначимо, що гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку. Їх викликають лактозопозитивні кишкові палички. Такі інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Нагадаємо, що у червні на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані виділено холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.