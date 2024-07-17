У Миколаєві перевірили якість води на пляжах та у місцях купання людей. У трьох локаціях фахівці виявили перевищення вмісту у воді лактозопозитивних кишкових паличок.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Фахівці відібрали проби в районах пляжів та рекреаційної зони 8 липня. За результатами лабораторних досліджень, показник індексу лактозопозитивних кишкових паличок перевищує показники епідемічної безпеки в:
Також в центрі контролю та профілактики хвороб додають, що патогенні мікроорганізми не виявлені.
Зазначимо, що гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку. Їх викликають лактозопозитивні кишкові палички. Такі інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.
Нагадаємо, що у червні на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані виділено холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.
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У Миколаєві перевірили якість води на пляжах та у місцях купання людей. У трьох локаціях фахівці виявили перевищення вмісту у воді лактозопозитивних кишкових паличок.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Фахівці відібрали проби в районах пляжів та рекреаційної зони 8 липня. За результатами лабораторних досліджень, показник індексу лактозопозитивних кишкових паличок перевищує показники епідемічної безпеки в:
Також в центрі контролю та профілактики хвороб додають, що патогенні мікроорганізми не виявлені.
Зазначимо, що гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку. Їх викликають лактозопозитивні кишкові палички. Такі інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.
Нагадаємо, що у червні на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані виділено холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.