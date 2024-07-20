Київський зоопарк облаштував нову домівку для врятованих від війни черепах / Фото: Київський зоопарк

У Київському зоопарку облаштували літні угіддя для найбільших черепах закладу — Дяді Саші, Матильди та Чебурека. Також там мешкатиме група шпорових черепах, яких раніше вивезли з постраждалих від війни регіонів.

Про це повідомили на сайті Київського зоопарку.

«На відтвореному куточку живої природи, загальною площею 370 квадратних метрів розмістили аж три зелені фазенди. Для максимального комфорту черепах тут встановили тіньові навіси та зонти від спеки та дощу. А ще ці велетенські мешканці угідь полюбляють приймати піщані та водяні ванни. Тож басейни та пісочниці — прекрасне доповнення для їхнього комфортного життя», — розповіли працівники зоопарку.

У Київзоо зазначають, що шпорові черепахи — це рослиноїдні тварини. Зокрема ці плазуни полюбляють траву, сіно, овочі та фрукти.

Київський зоопарк облаштував нову домівку для врятованих від війни черепах / Фото: Київський зоопарк Київський зоопарк облаштував нову домівку для врятованих від війни черепах / Фото: Київський зоопарк Київський зоопарк облаштував нову домівку для врятованих від війни черепах / Фото: Київський зоопарк

Улюблений смаколик черепах — гібіскус. Спеціально для них цю рослину персонал зоопарку вирощує самостійно, тож ним вони можуть ласувати протягом цілого року.

Зазначається, що побачити тварин у їхніх нових помешканнях можна на початку Центральної алеї Київзоо (одразу за будинком папуг-монахів).

Київський зоопарк облаштував нову домівку для врятованих від війни черепах / Фото: Київський зоопарк Київський зоопарк облаштував нову домівку для врятованих від війни черепах / Фото: Київський зоопарк Київський зоопарк облаштував нову домівку для врятованих від війни черепах / Фото: Київський зоопарк

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