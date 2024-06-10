У Хмельницькому зуміли побудувати власну мережу дрібної генерації, яка дає змогу місцевому теплокомуненерго повністю забезпечувати електроенергією місто.

Про це йдеться в матеріалі видання «Еспресо.Захід».

Наразі у місті 15 когенераційних установок, які практично всю зиму, забезпечували підприємства електроенергією. За минулий рік було виготовлено 21 мільйон кВт електроенергії, з яких спожили 15 мільйонів, а 6 мільйонів продали на енергоринок.

«Це дає можливість виготовляти стільки електроенергії, аби забезпечити комунальне підприємство електроенергією повністю. Щобільше, частину виготовленої електроенергії можна продавати на енергоринок. І ми продаємо», — пише видання.

Автори запевняють, що Хмельницький — єдине місто в Україні, яке може забезпечити жителів теплом та водопостачання навіть під час тривалих блекаутів взимку. Для цього у Хмельницькому зосередились на когенераційних установках.

«Першу когенераційну установку встановили ще у 2003 році, тобто задовго до великої війни. Тоді мета проєкту була виробляти власну електроенергію, аби економити ресурс теплокомуненерго. Це була установка українського виробництва потужністю 500 кВт. З того часу ми постійно поповнювали парк підприємства цими машинами. Завдяки когенерації, впродовж багатьох років вартість однієї гігакалорії тепла у Хмельницькому була одна з найнижчих в Україні. Зараз у нас вартість гігакалорії 1480 грн — це досить помірна ціна, і її вдалося досягти саме завдяки виробництву власної електроенергії. Зараз, коли ворог нищить інфраструктуру — це єдиний варіант забезпечити міста теплом», — розповідає віце-мер Василь Новачок.

Когенераційні установки відрізняються від дизель-генераторів тим, що виробляють електроенергію, спалюючи газ, а не бензин чи дизель. Вони виробляють крім електрики, ще й тепло, що робить їх ефективними. Газ надходить по трубах, тоді як бензин чи дизель треба доставляти цистернами, що ускладнює логістику. Також вартість електрики, виробленої з газу, значно нижча, ніж з дизельного генератора.

В умовах війни альтернатив когенерації для забезпечення теплом населених пунктів практично немає, особливо в прифронтових містах. Необхідно обирати генерацію не надто великої потужності, аби це не стало новим цікавим обʼєктом для ворога. Також когенераційні установки мають значні переваги, оскільки їх легко розташувати у непомітних приміщеннях.

Нагадаємо, що у Миколаєві також планують встановити модульні когенераційні установки, які можуть повністю забезпечити електроенергією інфраструктуру міста. Про це в грудні 2023 року заявляв керівник Миколаївоблетеплоенерго Микола Логвінов.

Зокрема мова про це йшла під час сесії Миколаївської міської ради 30 травня. Депутати погодили знесення старої будівлі котельні. А ділянку використають для реалізації будівництва установки.