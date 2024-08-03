Спуск на воду «Гетьмана Івана Виговський», фото: Рустем Умєров

Туреччина передасть військовий корабель «Гетьман Іван Виговський» Україні в першому кварталі 2027 року.

Про це повідомив генеральний директор турецької суднобудівної компанії STM Озгюр Гюлерюз, пише Kırım Haber Ajans.

За словами гендиректора, перше плавання корабля заплановане у 2026 році, а вже на початку 2027 судно передадуть Україні.

Озгюр Гюлерюз запевнив, що Україна та Туреччина розпочали реалізацію проєкту ще у 2020 році після переговорів між делегаціями, а пізніше країни підписали угоду у сфері розвитку оборонної промисловості.

«Я хотів би висловити, що ми завжди стоїмо поруч з Україною, яка переживає складний період як країна, і що ми продовжимо наші зусилля зі зміцнення українського флоту», – сказав він.

Нагадаємо, як напередодні у Стамбулі спустили на воду другий український корвет класу ADA «Гетьман Іван Виговський», побудований в Туреччині для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України.