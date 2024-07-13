Працівник тримером прибирає листя в Миколаєві, 12 липня

На комунальному підприємстві «Миколаївських парках» відреагували на публікацію «НикВести» про те, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі міста.

Комунальники пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

За інформацією «Миколаївських парків», на відео зафіксовано «вигрібання листя та вибивання місцями трави, щоб не вигрібати двічі одну ділянку».

Також у «Миколаївських парках» додали, що комплекс робіт виконувала підрядна організація.

«Своєю чергою фахівці підприємства не надавали таких завдань організації. Даний випадок вже прокомуніковано з підрядною організацією та роз'яснено це питання. Надалі таких недомовленостей у роботі буде уникнено. Щоб мешканці й надалі комфортно проводили час прогулючись вулицями Миколаєва», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим на комунальному підприємстві не вказали, чи оплатять підряднику таке вигрібання листя на Соборній.

Роботи виконували працівники ФОП «Дмитришин», який став переможцем тендеру на Prozorro.

Закупівлю КП провело в форматі відкритих торгів з особливостями і ФОП «Дмитришин» був єдиним учасником. Відкриті торги з особливостями передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону «Про публічні закупівлі».

Договір з підрядником на 11,3 мільйони гривень «Миколаївські парки» підписали» 1 липня. У документацій мова йде про 46 послуги з утримання в належному стані зелених зон, що розташовані в Центральному районі міста.

Загалом відповідно до договору планується 4 рази покосити 1100 м2 газону вздовж вулиці Соборна від Обласного палацу культури до вулиці Адміральська.

Скриншот тендеру на Prozorro

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» вчергове поскаржилося на «неналежну поведінку» дітей у сквері «Манганаріївський» (відомий як «Серце міста»). Комунальники опублікували фото дітей, звинувативши їх у вандалізмі, бо ті грали в мʼяча та лазили по паркану

Також нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» відзвітувало, що прибрали засмічений дитячий майданчик у мікрорайоні Північний, про який раніше писали «НикВести».