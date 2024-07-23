Богдан Кротевич, Начальник штабу 12-го полку спецназу НГУ «Азов», скриншот з YouTube «Розмова»

Начальник штабу 12-го полку спецназу «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич звернувся до суду зі скаргою на Державне бюро розслідувань. Бюро так і не порушило справу проти звільненого генерала Юрія Содоля.

Про це військовий написав у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що саме після заяви Богдана Кротевича в ДБР стало відомо про звільнення Содоля. У відповідь на його звернення в ДБР заявили, що перевірять дії генерала. Пізніше там додали, що його свідчення приєднали до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області.

Таку відповідь Богдан Кротевич назвав порушенням закону та навмисною бездіяльністю.

Більш того, його не викликали як свідка давати свідчення, хоч він і просив про це. Тому 4 липня він подав скаргу на ДБР, домагаючись, порушення справи проти генерала Юрія Содоля і початку розслідування.

Таку поведінку правоохоронних органів він пояснив тим, що є вказівка зверху «не дати хід цій справі». Крім того, тим військовим, які лишились на посадах, наказано не розповсюджувати ніякої інформації про екскомандуючого, пише Богдан Кротевич.

Юрій Содоль в Миколаєві під час повернення морпіхів 36-ї бригади із зони АТО в 2018 році, архівне фото «НикВести»

— Якщо Содоля зняли з посади, то його поплічники знаходяться на своїх місцях і роблять все, щоб прикрити свого очільника. Наскільки мені відомо, в морській піхоті тиждень була «охота на відьом», щоб ніхто нічого поганого про «колишнього» не сказав. Я для себе назвав це генеральським «опг» - бандити покривають бандитів. Все логічно, бо сидіти будуть в одній камері, — написав Богдан Кротевич.

Проти Юрія Содоля наразі готові свідчити і інші військові та командири бригад, які особисто звернулись до Кротевича, запевнив він.

Розгляд скарги на ДБР у суді призначили на 19 серпня.

Хто такий Юрій Содоль?

З початку повномасштабного російського вторгнення генерал Юрій Содоль брав участь в обороні Маріуполя та боях під Волновахою. У 2023 році Содоль керував оперативно-тактичним угрупованням на Вугледарському напрямку.

За рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у лютому 2024 року Юрій Содоль став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

З 2018 року Содоль був командувачем морської піхоти ВМС ЗСУ. У квітні 2024 року став керівником ОСУВ «Хортиця».

Хоча дане призначення викликало у мережі обурення, адже на Содоля лягає весь східний фронт, в той час, як йому закидують звинувачення у неналежному матеріальному забезпеченні бійців, яке призвело до втрат.

Зокрема народна депутатка від «Слуги народу» Марʼяна Безугла назвала Юрія Содоля «кулуарним мʼясником». Днями раніше після поїздки на передову Марʼяна Безугла, коментуючи роботу генерала, назвала його злочинцем, який розставив на ключові посади у військовому командуванні «своїх людей».

Після чого 35 окрема бригада морської піхоти офіційно звернулись до політичних діячів з проханням не називати в інформаційному просторі командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля «мʼясником». Військові попросили не лізти в сферу, в якій суспільство не розуміється.

Після всіх скарг та заяв 24 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.