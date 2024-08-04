Нові лавки в парку «Вітрильний», фото «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що найближчим часом на пішохідну зону вздовж проспекту Центрального повернуть вже оновлені після ремонту лавки.

Про це міський голова повідомив 1 серпня під час свого прямого ефіру в соціальних мережах, пишуть «НикВести».

За його словами, ці лавки були в неналежному стані та потребували ремонту, тому їх забрало комунальне підприємство «Парки».

— Вони поламані, погнути деякі були дуже небезпечні: торчали деякі предмети, хтось травмувався. Тому ми зібрали х для ремонту і найближчим часом знову з’являтимуться лавки на проспекті Центральному. Не турбуйтесь. Частину з них буде зроблено комунальним підприємством «Парки» з матеріалів, які вони закупають, – сказав Олександр Сєнкевич.

А куди зникли дерева на проспекті Центральному?

На початку березня 2022 року Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що комунальники почали зносити 30-річні тополі по місту, в тому числі і по проспекту Центральному, для того, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах.

Зрублені тополі на Центральному проспекті Миколаєва, початок березня 2022 року Зрублені тополі на Центральному проспекті Миколаєва, початок березня 2022 року

Також мер заявляв, що багато тополь на проспекті гнилі та порожні всередині, у зв'язку з чим є ймовірність їх падіння за негоди: «Якщо ви звернете увагу, у багатьох тополь, які забираються з проспекту Центрального, всередині порожнеча, вони гнили і під час будь-якого вітру могли впасти».

Згодом у 2023 році директор ДЖКГ Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний доповів, що тополі, які масово вирубали навесні у Миколаєві, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень. У тому ж році на проспекті Центральному висадили 50 лип.

У 2024 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місці зрублених два роки тому тополь здовж проспекту Центрального, посадять нові, які не будуть формувати пух, що викликає алергію у містян.