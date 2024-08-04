Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що найближчим часом на пішохідну зону вздовж проспекту Центрального повернуть вже оновлені після ремонту лавки.
Про це міський голова повідомив 1 серпня під час свого прямого ефіру в соціальних мережах, пишуть «НикВести».
За його словами, ці лавки були в неналежному стані та потребували ремонту, тому їх забрало комунальне підприємство «Парки».
— Вони поламані, погнути деякі були дуже небезпечні: торчали деякі предмети, хтось травмувався. Тому ми зібрали х для ремонту і найближчим часом знову з’являтимуться лавки на проспекті Центральному. Не турбуйтесь. Частину з них буде зроблено комунальним підприємством «Парки» з матеріалів, які вони закупають, – сказав Олександр Сєнкевич.
На початку березня 2022 року Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що комунальники почали зносити 30-річні тополі по місту, в тому числі і по проспекту Центральному, для того, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах.
Також мер заявляв, що багато тополь на проспекті гнилі та порожні всередині, у зв'язку з чим є ймовірність їх падіння за негоди: «Якщо ви звернете увагу, у багатьох тополь, які забираються з проспекту Центрального, всередині порожнеча, вони гнили і під час будь-якого вітру могли впасти».
Згодом у 2023 році директор ДЖКГ Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний доповів, що тополі, які масово вирубали навесні у Миколаєві, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень. У тому ж році на проспекті Центральному висадили 50 лип.
У 2024 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місці зрублених два роки тому тополь здовж проспекту Центрального, посадять нові, які не будуть формувати пух, що викликає алергію у містян.
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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що найближчим часом на пішохідну зону вздовж проспекту Центрального повернуть вже оновлені після ремонту лавки.
Про це міський голова повідомив 1 серпня під час свого прямого ефіру в соціальних мережах, пишуть «НикВести».
За його словами, ці лавки були в неналежному стані та потребували ремонту, тому їх забрало комунальне підприємство «Парки».
— Вони поламані, погнути деякі були дуже небезпечні: торчали деякі предмети, хтось травмувався. Тому ми зібрали х для ремонту і найближчим часом знову з’являтимуться лавки на проспекті Центральному. Не турбуйтесь. Частину з них буде зроблено комунальним підприємством «Парки» з матеріалів, які вони закупають, – сказав Олександр Сєнкевич.
На початку березня 2022 року Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що комунальники почали зносити 30-річні тополі по місту, в тому числі і по проспекту Центральному, для того, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах.
Також мер заявляв, що багато тополь на проспекті гнилі та порожні всередині, у зв'язку з чим є ймовірність їх падіння за негоди: «Якщо ви звернете увагу, у багатьох тополь, які забираються з проспекту Центрального, всередині порожнеча, вони гнили і під час будь-якого вітру могли впасти».
Згодом у 2023 році директор ДЖКГ Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний доповів, що тополі, які масово вирубали навесні у Миколаєві, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень. У тому ж році на проспекті Центральному висадили 50 лип.
У 2024 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місці зрублених два роки тому тополь здовж проспекту Центрального, посадять нові, які не будуть формувати пух, що викликає алергію у містян.