Село Куцуруб, що знаходиться за 12 кілометрів від окупованої Кінбурнської коси, щоденно перебуває під обстрілами російських військових.

Журналісти Nikcenter показали, як зараз громада живе в таких умовах.

Жителька села Олена розповідає, що їм видно і обстріл мінометами, і застосування РЗСВ. Виїжджати разом з дитиною вона не планує, не дивлячись на небезпечну ситуацію в громаді.

— Дуже часто прилітає. Ми ж поруч. Якщо дрони запускають, то ми чуємо, як збивають. Все видно, і міномети, і РСЗВ. А куди нам їхати? Хто мене десь чекає? Тут вся моя сімʼя, рідні. Самій з дитиною тяжко. Якщо поїду закордон, то і чоловіка не буду бачити, — розповідає жінка.

Стан постраждалого Куцуруба на Миколаївщині, скриншоти з репортажу Nikcenter Стан постраждалого Куцуруба на Миколаївщині, скриншоти з репортажу Nikcenter Стан постраждалого Куцуруба на Миколаївщині, скриншоти з репортажу Nikcenter

З самого села за час повномасштабної війни виїхало не багато людей. Під обстрілами місцеві навіть продовжують працювати на городах.

— Живемо, садимо город. Боїмося. Працюємо на городі, щось летить, тікаємо. Поки летить, то встигну впасти на одне коліно. Хочеться, щоб швидше закінчилось. Може, ми ще поживемо на старості?, — розповідає жителька Куцуруба Ольга.

Часто від прильотів страждають будинки селян. Під час однієї з атак ракета прилетіла на подвірʼя та зруйнувала оселю місцевого жителя.

— Прилетіла півтори року тому о шостій ранку ракета перед моїми очима. Винесла всі вікна, машина постраждала, гараж. А так, обстрілюють постійно. Оця передня стінка повністю впала, я її відновлював. Червоний хрест допомагав, сільрада, — розповів Віктор.

Російські окупанти обстрілюють села Куцурубської громади майже щоденно, про що свідчать зведення Миколаївської ОВА. В лютому під час одного з таких обстрілів постраждали лікарі бригади швидкої допомоги з Очакова.