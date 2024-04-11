Супутник компанії OneWeb / Фото з відкритих джерел

Найбільший український мобільний оператор «Київстар» буде офіційним представником британської OneWeb в Україні та зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету — альтернативу Starlink.

Про це розповів B2B-директор «Київстар» Костянтин Вечір на Business Wisdom Summit, передає Інтерфакс-Україна.

— Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу, — розповів Костянтин Вечір.

Він додав, що OneWeb має власну супутникову мережу і може забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, зокрема в нестандартних умовах.

— Ми розуміємо і маємо запити від спеціальної сфери Збройних Сил України до того, що Starlink не виконує, не завжди виконує тих завдань, на яке покладає на неї бізнес або оборона. Це — надання звʼязку в критичних умовах, — пояснив директор «Київстар».

Зокрема, раніше гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомляв, що під час масованих обстрілів і перебоїв із енергопостачанням в Харкові, які виникли внаслідок руйнувань обʼєктів критичної інфраструктури, в «Укрпошти» виникли проблеми з роботою Starlink. Зʼясувалося, що Starlink не працюють у зоні активності засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, компанія OneWeb запустила останні 36 супутників зі свого початкового «сузірʼя» з 616 супутників, що дозволить конкуренту Starlink Ілона Маска запропонувати глобальне широкосмугове покриття вже цього року.