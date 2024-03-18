На Миколаївщині 30-річчя створення відзначає ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя».

Як зазначають в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації, у паркумешкають рідкісні та зникаючі види рослин і тварин.

Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя» створений рішенням Миколаївської обласної ради від 18 березня 1994. У подальшому його площу було неодноразово розширено та змінено.

«Тривалий час місцевість, де розміщений регіональний ландшафтний парк, не мала чіткої географічної назви, і лише С.В.Таращуком було введено поняття Гранітно-степове Побужжя, яке згодом стало географічним терміном з конкретною територіальною прив’язкою», — йдеться у повідомленні.

У складі території регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» зберігаються природні комплекси ділянок долин Південного Бугу, Кодими, Мертвоводу, Арбузинки, Корабельної, Мигійського Ташлика, Бакшали. Крім основної території в РЛП були створені дві відокремлені дільниці «Актово» та «Кодимська».

2009 року більша частина регіонального ландшафтного парку увійшла до складу національного природного парку «Бузький Гард».

«У «Гранітно-степовому Побужжі» зростають та мешкають рідкісні та зникаючі види рослин і тварин, серед них вузьколокальні ендеміки, такі як мерингія бузька, гвоздика бузька, занесені до Світового та Європейського червоного списків, Бернської конвенції; смілка бузька, тюльпан бузький, включені до Червоної книги України. Флора налічує 1140 видів рослин, з яких 953 вищих. 34 види занесені до Червоної книги України», — додали в управлінні.

Крім того, у парку розташована загальнодержавна пам’ятка культурної спадщини «Історичний ландшафт центру Буго-Ґардівської паланки Війська Запорозького». Саме там був центр Бугогардівської паланки — адміністративно-територіальної одиниці Війська Запорозького низового часів Нової Січі (1734-775 роки).

Нагадаємо, що суд зобов'язав чотирьох громадян повернути державі ділянки Національного природного парку «Бузький Гард» вартістю 77 мільйонів гривень, які ті отримали під ведення селянського господарства.