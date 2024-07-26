Ілюстаційне фото з відкритих джерел

У Миколаївській області за перше півріччя цього року зареєстровано 12 випадків захворюваності на лептоспіроз, за аналогічний період минулого року — був лише 1 випадок.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Медики нагадали, що лептоспіроз — інфекційне захворювання, що може викликати серйозні наслідки для здоров'я.

«Воно спричинене бактеріями роду Leptospira, які поширені по всьому світу, особливо в умовах вологості та тепла. Лептоспіроз може впливати на людей і тварин, зокрема сільськогосподарських тварин, таких як свині та худоба», — розповіли в центрі контролю та профілактики хвороб.

Також вказується, що лептоспіроз може викликати серйозні ускладнення, включаючи пошкодження нирок та печінки. Тому необхідно дотримуватись запобіжних. В разі будь-яких підозр на інфекцію лептоспірозом, важливо звернутися до лікаря для отримання належної діагностики та лікування.

Нагадаємо, що у червні 15 людей потрапили до лікарень із діагнозом ботулізм. Випадки зафіксовано в семи областях, серед яких і Миколаївська.