Ліхтенштейн. Фото: Getty Images

Парламент Ліхтенштейну проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши 22-ю країною Європи, яка це зробила.

Про це повідомляє Politico з посиланням на Liechtensteiner Vaterland.

У четвер, 16 травня, законодавці майже одноголосно проголосували за норму — 24 із 25 депутатів підтримали нововведення.

Даніель Сегер, прессекретар парламентської групи консервативної «Прогресивної громадянської партії Ліхтенштейну», назвав ухвалення поправки до закону про шлюб «великим полегшенням».

«Ми відчували тиск і очікування, що маємо стати останньою німецькомовною країною, яка запровадить шлюб для всіх», — сказав він.

Нагадаємо, що 15 лютого цього року парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві цивільні шлюби. Це надає одностатевим парам право укладати шлюби і всиновлювати дітей.