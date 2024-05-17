Парламент Ліхтенштейну проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши 22-ю країною Європи, яка це зробила.
Про це повідомляє Politico з посиланням на Liechtensteiner Vaterland.
У четвер, 16 травня, законодавці майже одноголосно проголосували за норму — 24 із 25 депутатів підтримали нововведення.
Даніель Сегер, прессекретар парламентської групи консервативної «Прогресивної громадянської партії Ліхтенштейну», назвав ухвалення поправки до закону про шлюб «великим полегшенням».
«Ми відчували тиск і очікування, що маємо стати останньою німецькомовною країною, яка запровадить шлюб для всіх», — сказав він.
Нагадаємо, що 15 лютого цього року парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві цивільні шлюби. Це надає одностатевим парам право укладати шлюби і всиновлювати дітей.
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Парламент Ліхтенштейну проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши 22-ю країною Європи, яка це зробила.
Про це повідомляє Politico з посиланням на Liechtensteiner Vaterland.
У четвер, 16 травня, законодавці майже одноголосно проголосували за норму — 24 із 25 депутатів підтримали нововведення.
Даніель Сегер, прессекретар парламентської групи консервативної «Прогресивної громадянської партії Ліхтенштейну», назвав ухвалення поправки до закону про шлюб «великим полегшенням».
«Ми відчували тиск і очікування, що маємо стати останньою німецькомовною країною, яка запровадить шлюб для всіх», — сказав він.
Нагадаємо, що 15 лютого цього року парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві цивільні шлюби. Це надає одностатевим парам право укладати шлюби і всиновлювати дітей.