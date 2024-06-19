Благодійники передали близько 10 тонн медикаментів для лікарень Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада

Днями голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом з директором Агенції регіонального розвитку Євгеном Бабковим та директором ПКВО «Фармація» отримали гуманітарний вантаж із Франції для лікарень області.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної ради, Цю допомогу залучила до області Агенція регіонального розвитку Миколаївської області.

Препарати різного призначення вже розвантажили на склади ПКВО «Фармація». Надалі Миколаївська обласна рада куруватиме процес передачі їх лікарням згідно зібраних раніше потреб.

«Тобто люди, які потрапляють до обласних закладів на лікування, за наявності потрібних препаратів серед тих, що передали, зможуть їх отримати абсолютно безкоштовно. Дороговартісні препарати, антибіотики, препарати для гемодіалізу та ще сотні найменувань загальною вартістю близько 20 мільйонів гривень передали до Миколаївщини французькі партнери – Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна — Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе». Дякую за підтримку наших людей!» — сказав Антон Табунщик.

Благодійники передали близько 10 тонн медикаментів для лікарень Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада

Благодійники передали близько 10 тонн медикаментів для лікарень Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада

Благодійники передали близько 10 тонн медикаментів для лікарень Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада

Благодійники передали близько 10 тонн медикаментів для лікарень Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада

Благодійники передали близько 10 тонн медикаментів для лікарень Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада

Раніше повідомлялося, що голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав Ольшанську громаду, де проживає близько 10 тисяч людей.