Альберт Ейнштейн з Робертом Оппенгеймером в Інституті перспективних досліджень, 1947 рік / Архівне фото

У вересні на продаж виставлять лист Альберта Ейнштейна, в якому він у 1939 році попереджає тодішнього президента США Франкліна Рузвельта про загрозу створення атомної зброї нацистською Німеччиною.

Двосторінковий лист оцінили щонайменше в чотири мільйони доларів, інформує The Guardian та BBC.

Торги проведуть у Нью-Йорку в межах аукціону Christieʼs особистої колекції артефактів співзасновника Microsoft Пола Аллена, який помер у 2018 році.

У світі існує дві версії листа — перша, надіслана президенту, зберігається в бібліотеці та музеї Рузвельта в Нью-Йорку, друга, трохи коротша, буде продана на торгах.

Також на аукціоні представлять відновлений Алленом комп’ютер 1971 року виготовлення. Припускають, що пристрій — саме та модель, над якою вони спільно з Біллом Гейтсом працювали перед тим, як заснувати Microsoft.

Крім того, відвідувачі зможуть поборотися за право придбати скафандр астронавта Еда Вайта — першого американця, який вийшов у відкритий космос у 1965 році.

Чим відомий лист і в чому його цінність?

Адресований тогочасному президенту США Франкліну Рузвельту лист написав Альберт Ейнштейн спільно зі своїм угорським колегою — фізиком Лео Сілардом.

Ймовірно, лист не був складений Ейнштейном, але підписаний ним, аби ім’я одного з найвидатніших наукових діячів змогло привернути увагу президента.

Артефакт датується 2 серпням 1939 року — кількома тижнями до вторгнення нацистів на територію Польщі.

У ньому науковці попереджають про потенційну розробку Німеччиною технологій для створення ядерної бомби. Таке припущення двоє фізиків зробили через активну підтримку Третім Рейхом ядерних досліджень.

«Можливо, можна буде запустити ланцюгову ядерну реакцію у великій масі урану... і це нове явище також призведе до створення бомб», — йдеться в документі.

У своєму листі Ейнштейн та Сілард закликають уряд зробити те саме. У результаті Рузвельт формував комітет, який зробив США першої державною, яка створила атомну зброю. Пізніше новітню зброю випробували в дії у ході війни, скинувши на міста Хіросіму та Нагасакі в Японії.

Пізніше Альберт Ейнштейн шкодував про створення листа і свою роль у початку ядерної ери.

«Якби я знав, що німцям не вдасться виготовити атомну бомбу, я б і пальцем не поворухнув», — цитували його слова в 1947 році.

Нагадаємо, через 100 років після фатальної спроби сходження на вершину Евересту стали доступними оцифровані копії листів британського альпініста Джорджа Малорі. Чоловік зник у 1924 році під час спроби вперше підкорити вершину Евересту.