Знак у селі Макіївка / Фото з відкритих джерел

З прифронтового села Макіївка Луганської області, яке повністю зруйноване внаслідок російських обстрілів, вдалося евакуювати двох останніх жителів.

Про це 26 липня повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Донедавна в Макіївці залишалося троє місцевих жителів. Одному чоловікові допомогли виїхати минулої неділі. Наразі вдалося евакуювати останніх двох. Це 70-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони вже на Харківщині у родичів», — йдеться в повдіомленні.

Артем Лисогор зазначив, що жителі залишалися у населеному пункті до останнього, хоча росіяни зруйнували Макіївку на 99%.

«На сьогодні там вже не залишилося жодного жителя. Бої точаться зовсім поряд. Тому ми щодня наполягаємо на евакуації з інших сіл, доки це відносно безпечно», — наголосив начальник ОВА.

Раніше повідомлялось, що влада Торецька проводила примусову евакуацію мешканців з міста, однак деякі люди таємно повертались назад.