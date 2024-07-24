Затриманні чоловіки на кордоні з Молдови / Фото: ДПСУ

На кордоні з Румунією та Молдовою фіксується найбільше активних спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними чоловіками. Такі випадки фіксуються майже щодня.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в Медіацентрі Україна.

Він зазначив, що спроби незаконного виїзду з України також фіксуються на кордонах з країнами ЄС, але їх менше.

— Найбільш активні напрямки — кордон з Молдовою та Румунією. На інших ділянках, зокрема на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею також присутні такі спроби, але в значно меншій кількості, — розповів Андрій Демченко.

За його словами речника, спроби перетину кордону фіксуються майже щодня і вони не зменшуються.

Речник наголосив, що у більшості випадків громадяни намагаються перетнути кордон у зелених зонах — поза пунктами пропуску.

— Ми за останній час не бачимо різкого збільшення, але, на жаль, немає і зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Дні можуть різнитися — в окремі дні більше порушників затримуємо, в інші дні — менше, але такі спроби відбуваються щоденно, — додав він.

Нагадаємо, дослідження показало розділені думки українців про ухилення від служби в армії. Молодь менш соромиться цього, ніж люди похилого віку.